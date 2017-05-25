Мужчина дважды купил iPhone X с заводским браком, после чего отрёкся от Apple

Пользователь Сети рассказал о том, как за полгода у него сломалось два iPhone X. Он уверяет, что обращался с устройствами бережно, а вышли они из строя из-за заводского брака.

Пользователь рассказал, что первый смартфон перестал работать в январе 2018 года из-за заводского брака в процессоре. Он заменил устройство на новое, и не обратил на данную проблему внимания.

Вечером, как обычно, он поставил устройство на зарядку и лёг спать, однако проснувшись утром он не смог включить свой iPhone. Пользователь уточнил, что использовал оригинальное зарядное устройство, как и все к нему комплектующие. Он попробовал жесткую перезагрузку, сменил кабель от зарядки, попробовал режим восстановления, но все его попытки оказались безрезультатны.

Из-за поломки устройства он утратил около 90% данных, которые хранились исключительно на нём. Также пользователь отмечает, что оба телефона проработали всего по три месяца, и, видимо, подошел к концу их жизненный цикл.

Теперь он планирует отказаться от iPhone X и вернуться к предыдущим моделям. Он отметил, что подобные проблемы наблюдались не только у него, но и его знакомых. Из этого он сделал выводы, что продукт был выпущен на рынки недоработанным.