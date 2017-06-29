Воровать и майнить: расширение Chrome подчинило хакерам 100 тысяч компьютеров

Хакеры распространяли через Chrome Web Store расширения, которые заставляли компьютеры действовать во вред пользователям. Такую опасность выявили сотрудники компании Radware.

Эксперты обнаружили, что злоумышленники рассылали на Facebook ссылки на фиктивную версию YouTube. Сайт предлагал установить необходимое расширение, которые было размещено в официальном сервисе Chrome. Установившись, вредоносное ПО захватывали ресурсы компьютера и превращали его в участника сети. Зараженные устройства помогали хакерам воровать персональную информацию из социальных сетей Facebook и Instagram, а также скрытно майнили криптовалюту.

Сотрудники Radware утверждают, что представители Google после обнаружения опасного расширения поспешила удалить его из Web Store. Однако программа успешно заражала компьютеры с последних чисел марта. До настоящего времени от неё успели пострадать более 100 тысяч жителей 100 государств по всей планете. Чаще других на уловку попадались пользователи из Филиппин, Венесуэлы и Эквадора.