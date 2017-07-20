Пилотов авиагруппы "Стрижи" переучат под новейшие истребители МиГ-35

Авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" в первых рядах получит новейшие российские истребители МиГ-35. Так 12 мая объявил заместитель руководителя ВКС Андрей Юдин.

Генерал-лейтенант рассказал о дальнейшей судьбе Миг-35 в Кубинке на мероприятии в честь годовщины Центра показа авиатехники. По его словам, вскоре военные самолеты 4++ поколения закончат проходить испытания. После этого их в своё распоряжение получит эскадрильи "Стрижей". В рамках этого проекта пилоты группы будут переучиваться для управления МиГ-35. До этого момента летчики довольствовались базовым для МиГ-35 самолетом - МиГ-29, являющийся многоцелевым истребителем с высокой маневренностью.

По словам экспертов, машина МиГ-35 ближе всего подобралась к уровню пятого поколения. Она обладает вооружением настолько большой дальности, что для поражения целей может не заходить в зоны досягаемости комплексов ПВО. Первые испытательные полеты истребителя стартовали в начале 2017 года. Создатели обещают запустить серийное производство МиГ-35 ещё до конца 2018 года.