Телефон для дела: Эксперты протестировали Huawei Honor 7A Pro

Китайский разработчик Huawei «подарил» пользователям телефон, о котором многие мечтали, но боялись попросить. Honor 7A Pro идеальный «друг» как для подростков, так и для деловых людей.

Эксперты поделились результатами тестирования Honor 7A Pro, который смог их удивить. Напомним, что Honor 7A Pro – это бюджетный смартфон, который доступен в продаже за 9000 российских рублей. Притом в аппарат установлены сносные камеры, процессор Snapdragon 430 и Android 8.0 Oreo, которую перекрыли собственным интерфейсом EMUI 8.0. Во время тестирования экспертам не удалось найти существенных минусов.





Телефон отлично справился с базовыми задачами и вполне соответствует требованиям современных смартфонов, несмотря на свою бюджетную категорию. Хотя эту дешевизну, на фоне конкурентов, у Honor 7A Pro выдаёт среднее качество фото при искусственном освещении и неспособность работы с «тяжёлыми» играми. Также у гаджета подтормаживает функция распознавания лица при разблокировке, но «на подхвате» всегда есть сканер отпечатков пальцев. В остальном, по мнению специалистов, телефон достоин своей цены, и нелюбителям поиграть в сложные игрушки таким гаджетом обзавестись нужно.