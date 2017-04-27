Разработчики сообщили, что BlackBerry KEY появится на рынке 7 июня

На официальной странице в Twitter BlackBerry Mobile анонсировала, что BlackBerry KEY² появится в продаже с 7 июня. Презентация пройдет в Нью-Йорке в 10 часов утра по местному времени.

Фотографии смартфона, ранее известного под кодовым названием «Athena» появились на сайте китайского сертификационного органа ТENAA. На фотографиях видно, что смартфон не сильно отличается от своего предшественника BlackBerry KEYone. Физическая клавиатура была немного видоизменена, а экран остался все таким же габаритным. Клавиши блокировки и громкости установлены слева, а две камеры в верхнем левом углу задней крышки. Камеры расположены горизонтально, рядом с ними находится вспышка и логотип компании.

BlackBerry KEY² в отличие от своей предыдущей версии обладает двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Специалисты отметили, что телефон будет оснащен процессором Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной памяти 64 ГБ встроенной памяти.

Однако производители все еще не сообщили о приблизительной цене и странах, в которых будет доступна новинка.