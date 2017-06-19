Бюджетный аналог iPhone X от Apple теперь дешевле оригинала в 8 раз

В сети появилась информация о том, что цена бюджетного аналога уже известного всем сенсорного мобильного устройства iPhone X снизилась до критической отметки. Теперь этот смартфон от компании Apple стоит в 8 раз меньше, чем его оригинал. Сообщение об этом появилось в hi-tecch.mail.ru.

Известно что разработчики создали для смартфона Oukitel U18 сразу 2 камеры. А также аналог популярного телефона получил от своих создателей дисплей размеров в 5,8 дюйма, в котором стороны соотносятся друг к другу как 21:9. Смартфон имеет расширение HD+, а на его экране так же размещен такой же «островок» как у iPhone X, что делает эти телефоны уникальными. Бюджетный гаджет имеет разъем USB Type-C. К тому же некоторые сравнивают его крышку с панелью Huawei Mate 10.

Кроме того, разработчики также установили на Oukitel U18 систему распознавания лиц, которая похожа на Face ID. Она работает примерно так же как и в iPhone. За счет изображения полученного с камеры, система сравнивает его с виртуальным слепком лица своего владельца.