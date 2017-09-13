Он полетел!: второй российский самолет МС-21-300 впервые вылетел с завода

Уже второй российский среднемагистральный самолет модели МС-21-300 успешно поднялся в воздух в рамках первого полета. Так 12 мая объявила пресс-служба Минпромторга России со слов главы ведомства Дениса Мантурова.

Опытный воздушный транспорт МС-21-300 собрали на авиационном заводе в Иркутске. С аэродрома этого предприятия самолет и взлетел. Он провел в воздухе час и 7 минут, поднимаясь в высоту до 3000 метров. При этом скорость его полета достигала 400 километров в час.

Денис Мантуров отметил, что недостатки первого МС-21-300, выявленные во время его летных испытаний, во второй модели устранили. Второй самолет отличался от предшественника хотя бы тем, что сразу убрал шасси после взлета.

Упомянутый первый опытный МС-21-300 был запущен с завода в мае 2017 года. А фюзеляж третьего уже готов и ожидает своей очереди на базе Иркутского авиационного завода. Согласно плану, в летных испытаниях задействуют четыре таких машины. Уже с 2020 года предприятие должно ежегодно выпускать 20 лайнеров МС-21-300. Через три года авиатехники намерены увеличить итоговое количество до 70. В начале 2018 года компании "Ростех" и "Аэрофлот" уже подписали документы о будущих поставках 50 МС-21-300 для пополнения авиапарка последнего.