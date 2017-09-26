Эксперты проверили, на сколько разрядится Ulefone Power 5 за 4,5 часа

Представленный в апреле 2018 смартфон Ulefone Power 5 выделился высокой автономностью аккумулятора – 13 тысяч мАч, учитывая стандартную ёмкость – около 4000 мАч. Специалисты проверили, на сколько в таком случае разрядится девайс за 4,5 часа активного пользования, как сообщает VladTime.

Испытания аккумулятора проводились по 6 наиболее энергозатратным пунктам. Сначала на интернет-ресурсе на час включили музыку, проигрывая её 1 час. Дальше смотрели фильм в Full HD также в течение часа. Столько же играли в PUBG Mobile. По полчаса было потрачено на запись видео и осуществление звонков по WeChat в двух режимах. В итоге, разрядка составила только 17 %.

Это существенно выше показателей других смартфонов. Также эксперты отмечают, что и другие характеристики у Ulefone Power 5 не хуже – диагональ на 6 дюймов, выделение аудиочипа и наличие двойной камеры.