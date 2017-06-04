Valve обещает платить за каждый найденный баг

Компания Valve запустила новое предложение в рамках программы Bug Bounty. Пользователи могут находить различные баги в продуктах бренда и получать за это реальную денежную награду.

Таким образом разработчики мотивируют своих клиентов не упускать замеченные уязвимости и отправлять письмо с проблемой в службу поддержки. В зависимости от сложности системы размер награды может варьироваться. За слабые неполадки Valve выплатит до 200 долларов, за средние - свыше тысячи долларов. Гонорар за существенные проблему составит свыше 2 тысяч долларов. А вот в случае с критическими системными багами размер награды не лимитируется.

Стоит отметить, что речь идет отнюдь не об играх, которые разрабатывает Valve или которые продаются в фирменном магазине Steam. Компания беспокоится о работоспособности электронных ресурсов и программных продуктов. Во избежания недопонимания, пресс-служба опубликовала список сервисов, на которые распространяется программа. Прежде всего, это сайты, посвященные играм от Valve. Например: Team Fortress или Dota. В перечень также входит клиент Steam для компьютерных ОС и приложения для мобильных устройств на iOS или Android. Сообщить можно также о неполадках SteamOS или серверов Valve.