Смартфоны Nokia вошли в топ-5 по продажам в Европе в 2018 году

Компания Canalys провела исследования данных по продажам смартфонов финского бренда Nokia. В полученной информации говорится о том, что в этом году смартфоны фирмы Nokia собрали 3,5% со всех продаж на европейском рынке.

Известно, что на данный момент финский бренд Nokia принадлежит компании HMD Global. За последние 3 года компания продала больше 1,6 миллиона экземпляров сенсорных мобильных устройств этого бренда, что позволило Nokia вернуть себе былую известность в Европе. Сейчас смартфоны Nokia находятся на 5 месте по продажам в Европе.

Первое место занимает компания Samsung, у нее имеется 33% от всех продаж, на втором месте продукция компании Apple, которая отстает всего на 11%, третье и четвертое место занимают соответственно бренды Huawei и Xiaomi, а замыкает топ-5 финская Nokia.

Исследователи из компании Canalys так же сообщили о том, что в Западной Европе с каждым годом продажи смартфонов становятся все меньше. За первые 3 месяца в 2018 году они снизились на 14%, это около 30 миллионов экземпляров. В странах Восточной Европы результат наоборот увеличился на 12%.