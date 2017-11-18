Турция запустит под воду дрона-истребителя авианосцев в форме ската

Турецкие конструкторы разработали уникальные подводные беспилотники, которые под видом скатов могут уничтожать целые авианосцы. Проектом занимается предприятие Albayraklar Group.

Главная особенность дронов, что они по внешнему виду практически идентичны морским животным. Благодаря специфической конструкции, аппараты способны стаями подкрадываться к днищу кораблей, массово прикрепляться к металлу и затем топить противника. Мощные электронакопители позволяют им автономно работать до 12 часов.

Дроны наблюдают за окрестностями при помощи двух камер, что делает их полезными для разведывательных целей. Система наружной защиты будет атаковать подводных хищников, которые захотят полакомиться имитированным скатом. По данным Albayraklar Group, устройства ориентируются в пространстве посредством гидроакустической локации, которая свойственна некоторым водным млекопитающим.