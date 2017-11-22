Илон Маск выложил в Instagram почти готовый тоннель для электробуса под Лос-Анджелесом

Глава транспортного проекта Boring Company Илон Маск объявил о скором завершении первого в Лос-Анджелесе подземного тоннеля для скоростных электробусов. Ролик объекта он показал на своей странице в Instagram.

По словам Илона Маска, до конца строительства остались считанные месяцы. Накануне окончательного оформления всех разрешений у властей и контролирующих ведомств, Boring Company проведет для горожан демонстрационные заезды. Бизнесмен продемонстрировал это, опубликовав видео с оборудованным тоннелем.

Основатель отметил: после полноценного запуска системы электробусов приоритеты пропуска получат пешеходы и велосипедисты. Как Илон Маск писал ранее, этот вид подземного транспорта сможет развивать скорость до 200 километров в час. При этом билеты будут стоит дешевле, чем на городские автобусы. Boring Company планирует соорудить в собственную подземку с тысячами небольших станций. Они будут занимать не больше места, чем стандартное место для парковки автомобиля.