Apple вложилось в создание экологичного алюминия для своих гаджетов

Руководство Apple решило инвестировать 10 миллионов долларов, чтобы производить свои гаджеты из экологически безопасного алюминия. Такую информацию приводи издание Engadget.

Американская компания объединяется с правительством Канады и промышленными предприятиями Alcoa и Rio Tinto, чтобы разработать новую технологию плавки алюминия с низким процентом выбросов в атмосферу парниковых газов. Проект получил название Elysis. Общая сумма вложений в него уже приближается к 150 миллионам долларов. Ожидается, что первая партия металла, выплавленного по новой методике, появится на рынке уже в 2024 году.

Президент Apple Тим Кук заявил журналистам, что вместе с коллегами очень обрадовался возможности присоединиться к Elysis. Производители желают снизить вред экологии, который косвенно доставляют в процессе создания своих устройств. Стоит отметить, что практически вся продукция компания содержит алюминий в тех или иных компонентах.