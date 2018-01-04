Аналитики предупреждают о возможных хакерских кибератаках через голосовые помощники

Известное американское издание The New York Times разместило в своем журнале статью, в которой идет речь об исследователях из Китая и Америки, которые за последние 2 года смогли доказать, что хакеры вполне могут совершать различного рода кибератаки с помощью известных всему миру голосовых помощников. В зону риска попадают голосовой помощник Siri от компании Apple, Alexa от компании Amazon, а также ассистент Google.

В лабораториях разных университетов были проведены исследования, в которых ученым удалось использовать искусственный интеллект, чтобы проникнуть в чужие смартфоны с помощью умных колонок, которые могут заставить чужой голосовой помощник звонить по определенным телефонным номерам и открывать различные сайты в интернете. Как сообщает издание, такую же технологию могут использовать и хакеры. С помощью нее они смогут сделать денежный перевод и сделать заказ товара.

По информации, полученной от ученых из университета штата Беркли в Калифорнии, можно сделать вывод, что хакеры используют голосовые помощники для того, чтобы отправить им команды, которые не может услышать человек. С помощью этих команд, которые могут быть встроены в мелодии или в записи разговорной речи, хакеры имеют возможность управлять мобильным устройством владельца голосового помощника.

Для проведений таких махинаций хакеры используют Echo от Amazon, Google Home или Home Pod от Apple. Однако компании владельцев голосовых помощников уверяют, что они используют специальную защиту, которая может распознавать голос и их голосовые помощники не реагируют на чужие голоса. Ученые же уверены, что их защита не может гарантировать 100% безопасность.