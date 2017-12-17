Хакеры превратили порно-игру в средство хищения паролей

Киберпреступники используют порно-игру для маскировки и распространения вредоносного ПО. Об этом пишет пресс-служба организации Trend Micro.

Эксперты выявили вирус в коде игры Mia Khalifa Porn Game для платформ Windows и Android. Приложение позиционировалось, как эротические приключения известной порноактрисы из США. Любители "клубнички" устанавливали игру на свои устройства, однако она показывала окно с ошибкой и самоудалялась. После показательного удаления за дело принимался вирус Maikspy. С начала 2018 года приложение стало называться Virtual Girlfriend.

На смартфонах он запускался в фоновом режиме, а затем похищал телефонный номер пользователя, СМС-сообщения и пароли от доступных аккаунтов. Эти конфиденциальные данные вместе со списком установленных программ.

Версия Maikspy для Windows состояло из двух исполнительных и одного текстового файла. В последнем разработчики просили пользователей отключать антивирус, который может препятствовать полноценной работе игры. При запуске двух других, программа получала права администратора и получала доступ к хранилищу незащищенных кодов авторизации и паролей.