Выживи в походе: Humble дарит бесплатные ключи на игру The Flame in the Flood

Торговый сервис Humble Bundle предлагает пользователям бесплатно выживать в речном походе вместе с персонажами The Flame in the Flood. Ключ для Steam-версии игры до 12 мая можно получить со 100% скидкой.

Сюжет игры забросит пользователей в мир постапокалиптической Америки. Девушка Скаут в сопровождении престарелого пса Эзопа используют плот, чтобы добраться по реке к некому сигналу. Во время похода игрокам придется добывать себе пропитание охотой, фильтровать воду, шить экипировку из звериных шкур и постоянно искать подходящие места, чтобы переночевать.

Однако геймплей - ещё не вся The Flame in the Flood. Игровые аналитики положительно отмечают захватывающую атмосферу выживания в американской природе. Постоянные поиски приведут Скаут к древним городам, другим выжившим и различным ситуациям. При этом локации вокруг реки каждый раз генерируются по новому, что позволит с интересом перепроходить игру множество раз.

Стоит отметить, что вместе с бесплатными ключами Humble Bundle сбрасывает желающим 10% на оформление месячной подписки. Те же, кто успеют подписаться до 1 июня, получат в подарок несколько дополнительных игр, включая Destiny 2.