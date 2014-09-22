Будущее наступило: стелька-конвейер от Nike поможет надеть кроcсовок на ногу

Американская компания Nike патентует технологию моторного конвейера на стельке, который будет затягивать ногу в кроссовок. Об этом изобретении пишет издание Gizmodo.

Инженеры бренда продолжают развивать отрасль высокотехнологичной обуви. Ранее они реализовали фантазии творцов фильма "Назад в будущее" и в 2016 году выпустили линейку обуви с автоматической шнуровкой. Избавив владельцев от одного неудобства, Nike тут же приступил к устранению следующего - натягивания.

Вскоре поклонники компании смогут выбросить обувные "ложки". Ведь надевать кроссовки на ноги будут конвейерные ленты, размещенные на стельках или внутренней части подошвы. Согласно данным патента, носителю достаточно наступить внутрь кроссовка. Сенсоры тут же подадут сигнал ленте, которая провернется при помощи мотора и протянет стопу вглубь.

Упомянутые моторы должны питаться от заряжаемого аккумулятора или другого портативного источника энергии. Nike намерена также дополнить батарею генератором, которые будет производить энергию во время ходьбы. Одним из решений рассматривают использование пьезоэлектрического эффекта. В этом случае владельцам придется заряжать конвейер крайне редко.

Пока этот проект существует только на бумаге и даже не утвержден Патентным бюро США. Однако Nike вполне способен реализовать неординарную идею на практике, что уже доказывала ранее.