В Китае посетитель закусочной случайно заплатил за рисовые пампушки больше 147 000 юаней

Владелец закусочной из Чжэнчжоу, что располагается в китайской провинции Хэнань, когда проводил месячный подсчет бухгалтерии, обнаружил очень большую сумму, которая составляет годовую прибыль его заведения.

Как оказалось, один из посетителей использовался телефонной оплатой, чтобы заплатить за баоцзы, блюдо на подобии пампушек из риса. Однако ввел неправильную цену.

Хэ Лючжу, который владеет закусочной, высказал свое предположение по поводу того, что посетитель мог случайно вместо цены написать свой пароль.

Самое странное во всей этой истории это то, что посетитель на протяжении месяца не возвращался за своими деньгами. Хотя сумма была достаточно крупной. Она составила 147285 юаней. Это приравнивается к $22 000.

Сейчас Хэ Лючжу занимается поисками этого благотворителя, чтобы вернуть ему деньги. Этот добрый человек не может оставить все как есть, ведь эта сумма достигает годовой прибыли заведения. Он написал в несколько крупных журналистских изданий и пытается отыскать посетителя, который ошибся.