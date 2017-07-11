Хакеры взломали сайт Россотрудничества и оставили для Роскомнадзора «последнее предупреждение»

Хакеры из Anonymous передали очередной «привет» Роскомнадзору. В этот раз взломщики оставили свое послание для надзорного органа на сайте Россотрудничества, назвав Роскомнадзор «безмозглыми червями» и заявив о «последнем предупреждении».

Как сообщается, сайт Россотрудничества оказался взломан. Причиной блокировки стало недовольство многих хакеров и пользователей, которые не одобрили действия Роскомнадзора, решившего заблокировать мессенджер Telegram. Скандал вокруг сервиса, принадлежащего Павлу Дурову, не продолжает утихать уже долгое время. Не так давно на сайте Роскомнадзора хакеры сделали график, на котором морзянкой написали лозунг движения против блокировок, теперь надзорному органу отправили «последнее предупреждение».

На странице Россотрудничества хакеры опубликовали снимки и фрагменты из комикса, к ним они прикрепили оскорбительный текст. В своем послании хакеры глумятся над Роскомнадзором, называя сотрудников ведомства «безмозглыми червями». Взломщики заявили, что надзорный орган получает «последнее предупреждение». По словам хакеров, Роскомнадзор больше не сможет продолжать весь этот «бессмысленный вандализм».