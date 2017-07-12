Google представил новую технологию голосового помощника, который совершает звонки

На конференции I/O 2018 компания Google презентовала свой новый проект. Разработчики показали новую технологию Duplex, которая может облегчить многих пользователей своим умением звонить по телефону.

Программа записана в голосовом помощнике от компании Google. Пользователям больше не понадобиться тратить свое время на звонки для записи к парикмахеру, чтобы сменить прическу или, к примеру, забронировать стол в ресторане, а самое главное теперь можно вызвать доктора просто сказав об этом голосовому помощнику. Это существенно упрощает жизнь пользователей.

На конференции представители компании Google продемонстрировали один из таких звонков. Собеседница Duplex не поняла, что разговаривала не с человеком, а с искусственно созданным интеллектом. Все дело в том, что голосовой помощник звучит очень реалистично и по голосу напоминает человека. К тому же во время беседы он может даже использовать «хмыканье», чтобы лучше передать характер владельца.

В блоге компании были опубликованы также и другие примеры, когда новая технология общалась по телефону с людьми.

Пока что разработка проходит предварительные исследования. На данный момент большинство проведенных бесед по телефону прошли удачно, однако бывают случаи, когда оператор вынужден вмешаться, чтобы диалог с собеседником принес хороший результат.

Глава компании Сундар Пичаи рассказал о том, что Google Duplex выйдет в свет и будет доступен пользователям уже в этом году. Дата выхода пока что неизвестна.