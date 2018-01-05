Перепутали: ядра популярнейших ОС содержат брешь для доступа хакеров

Из-за ошибки разработчиков, ядра популярнейших операционных систем содержат брешь, способную пропустить хакеров. Её обнаружили эксперты портала SecurityLab.

По словам исследователей, создатели ОС неправильно восприняли пользовательское руководство к продукции Intel и AMD. Перепутав важную инструкцию, разработчики допустили возможность сбоев при неправильной настройке ядер процессоров. При самом худшем развитии событий, киберпреступники могут проникнуть в память ядра компьютера и полностью захватить управление ОС.

По информации SecurityLab, угроза актуальна для ОС от компаний Apple, BSD Project, FreeBSD Project, Microsoft, DragonFly, Ubuntu, Xen, SUSE Linux, VMware, Linux. Эксперты отмечают, что разработчикам последнего уже удалось устранить опасную уязвимость. Для всех остальных угроза хакерского захвата и неисправностей сохраняется.