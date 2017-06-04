Ученые планируют создать роботов для выполнения опасной для человека работы

Издание Engadget сообщило о том, что разработчики из Университета Линкольна планируют создание искусственного интеллекта для роботов, работающих на объектах, которые являются опасными для человека.

Источник сообщает, что ученым был предоставлен грант от научно-исследовательского совета инженеров и физических наук Британии для работы над этим проектом.

В основу проекта войдет машинное обучение. В начале, ученые разработают алгоритмы для работы, после чего с их использованием можно будет научить роботов производить обработку отходов, делать анализ экологических сайтов и работать с использованием и созданием картографических объектов.

Таким образом, разработчики планируют работать над созданием роботов, которые будут поддаваться самообучению и смогут приспособиться к экстремальным условиям. Инженеры хотят запустить роботов в опасную для человека среду, чтобы они могли производить работу на радиоактивных объектах.