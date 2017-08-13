Билл Гейтс и другие богатейшие люди мира согласились с тем, что Apple удивительная компания

Многие знают, что представители компании Microsoft и Apple довольно-таки часто воевали между собой в различных судебных заседаниях. И это невзирая на то, что основатели этих компаний достаточно долго пребывали в дружбе. Однако недавно Билл Гейтс все же признал компанию Apple как успешную и конкурентоспособную.

В эфире шоу, которое транслировалось по телеканалу CNBC, приняли участие самые богатые люди со всего мира. Среди них был и Билл Гейтс, который известен всем как основатель компании Microsoft. Миллиардер назвал компанию своего давнего друга Стива Джобса удивительной, поскольку на данный момент она занимает самые сильные позиции по продажам во всем мире. Компания Apple получает довольно-таки большую прибыль.

Многие из присутствующих в студии не могли не согласится со словами Билла Гейтса, а Уоррен Баффет даже признался в том, что он купил 75 миллионов акций Apple, когда заинтересовался рейтингом компании и изучил информацию о том, что Apple пользуется большой популярностью среди людей со всего мира.