Эксперты назвали лучшие "умные" часы для фитнеса

Эксперты назвали лучшие "умные" часы для занятия фитнесом. Специалисты распределили их по разным категориям, учитывая различия в потребностях пользователей, как сообщает "Версия.Инфо".

Самыми продаваемыми были названы Apple Watch Series 3. Их стоимость - до 400 долларов. Данные "умные" часы содержат в себе максимум функций, ориентированных на занятия фитнесом. Время автономной работы - 18 часов, а также они не сломаются при попадании в воду на глубину в 50 метров. Есть высотомер - для записи изменений высоты, что пригодится туристам и альпинистам.

Самые стильные часы, по мнению экспертов, это Fitbit Versa. Они подойдут тем любителям фитнеса, которым очень важен и внешний вид устройства. Разработчики сделали их такими, что они легко сочетаются с другими аксессуарами, особенно на тонких запястьях. Стоимость - 200 долларов.

Любителям послушать музыку во время занятий эксперты рекомендуют Garmin Forerunner 645, а сторонникам проводить тренировки на открытом воздухе - Garmin Fenix 5X. Что касается новичков, только начинающих увлекаться фитнесом, то им подойдут "умные" часы Suunto 3 Fitness - там есть автоматизированные планы, помогающие определиться, с чего начать.