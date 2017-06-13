Google назвали 9 лучших приложений в 2018 году в магазине Google Play

Недавно прошла ежегодная конференция для инженеров Google I/O, на которой были представлены 9 победителей, получивших премию Google Play Awards в 2018 году. Всего победители были распределены на 9 категорий.

В первой категории «Приложение для хорошего самочувствия» победителем определили приложение Simple Habit, в котором собраны больше 1000 аудиозаписей для медитации, часть из которых являются абсолютно бесплатными.

Вторая категория называется «Лучший уровень доступности». В этой номинации победило приложение Be My Eyes, которое помогает слабовидящим людям связываться с волонтерами, которые читают им вслух ту или иную надпись с помощью камеры на мобильном устройстве.

В категории «Лучшее социальное воздействие» победителем выбрали приложение Khan Academy, которое открывает доступ к 10 000 обучающим видео по различным наукам.

Четвертая категория получила название «Выдающийся инди». Первое место заняла игра Old Man’s Journey, в которой игроки отыгрывают одинокого старика и разгадывают разнообразные задачи и головоломки.

Пятая номинации получила название «Лучший опыт AR или VR». В ней независимые эксперты определили победителем популярное приложение BBC Earth: Life in VR. В приложении игроки исследуют подводный мир в роли кашалота.

В номинации «Лучшие игры для коммуникации» эксперты полагались на выбор приложения, которое помогло бы социофобам избавится от своего страха перед общением с людьми. В этом может подойти симулятор отношений Episode. В игре представлены различные модели поведения.

В седьмой категории «Лучшая подборка миллионного опыта» победило приложение индийского ретейлера Flikart.

Предпоследнюю категорию «Автономный Startup» представляет графический редактор Canva.

Завершила список победителей пазл-игра Small Giant, которая получила премию за победу в номинации «Лучший прорыв».