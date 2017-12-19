Американские разработчики создали перчатку для МРТ

Разработчики из Америки создали перчатку, с помощью которой можно проводить процедуру МРТ в движении. Раньше для того, чтобы провести магнитно-резонансную томографию, пациента нужно было зафиксировать, чтобы он не двигался, иначе прибор покажет не точный результат. Однако американские ученые выяснили, что с помощью замены низкоимпедансных катушек на высокоимпедансные этого ограничения можно избежать.

Ученые из Школы медицины, которую проводят в университете в Нью-Йорке, поработали над созданием специальных перчаток для МРТ, которые смогут проводить данную процедуру, не фиксируя руку пациента, а давая возможность ею шевелить. Руководил группой инженеров-технологов Мартейн Клос.

Разработанная ими перчатка способна показать результаты в 3D. Кроме того, перчатки действительно работают и прошли испытания. Ее испытывали на людях, которые занимались своими делами на подобии игры на пианино или сидения за компьютером.

Ученые надеются, что с помощью их новой разработки станет гораздо легче вычислять различные болезни рук, в том числе и тремора.

Как известно, ранее технологии с перчатками так же использовали для лечения, когда моторные функции верхних конечностей прекращали нормально работать.