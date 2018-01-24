Стали известны размеры новых версий iPhone X и бюджетного смартфона от Apple

Интернет заполонила информация о предположительном размере новых моделей iPhone, выход которых запланирован в 2018 году.

Известная компания, разрабатывающая смартфоны, Apple собирается представить в 2018 году сразу две новых модели. Предполагается, что это будут новые версии десятого iPhone. Кроме того компания также планирует представить бюджетную версию сенсорного мобильного устройства.

По некоторым сведениям, новая модель iPhone X будет таких же размеров, как и iPhone 8Plus, однако будет отличаться диагональю дисплея, который составит 6,5 дюйма. При этом корпус нового мобильного устройства планируют сделать толще на 0.2 мм, так как разработчики хотят немного преобразовать заднюю камеру.

У второй модели, которую выпустят Apple, корпус останется таким же как у iPhone X, однако разработчики увеличат сенсоры, поэтому линза камеры станет шире.

Что на счет бюджетной версии, то известно, что смартфон будет обладать LCD-дисплеем. По диагонали он будет ровно 6 дюймов. Будет присутствовать так же одна задняя камера.