Пользователи пришли в бешенство от новой "скрытой" функции "ВКонтакте"

Пользователи начали обсуждать в Сети загадочную "скрытую" функцию в соцсети "ВКонтакте". Они сообщают, что владельцы аккаунтов обладают возможностью искать профили пользователей по абонентским номерам, которые имеются в телефонной книге.

Как рассказали пользователи "ВКонтакте", если нужно найти определенный профиль в соцсети, достаточно вписать в телефонную книгу смартфона абонентский номер человека и сразу же появляется ссылка на его страницу. Таким образом, телефонный номер может открыть доступ к личным аккаунтам в том случае, если пользователь не отключил подобную функцию в настройках.

Пользователи считают, что подобная функция открывает дорогу рассылке спама и деаномизации, а для того, чтобы подобного не происходило, нужно менять настройки страницы и отключать "скрытую" функцию.

Стоит отметить, что разработчики "ВКонтакте" ответили на негативные комментарии и отметили, что данная функция в соцсети появилась более пяти лет назад, однако возможность ее отключать ввели только в этом году.