В Китае появилась новая лаборатория для 5G

В Китае сделали новую лабораторию для 5G.

China Mobile и Huawei совместно открыл новую лабораторию для того, чтобы демонстрировать покрытие 5G. По результатам выяснилось, что новое покрытие может поддерживать скорость 1 Гбит/с. 5G CPE - это самый оптимальный в нынешнее время терминал для 5G. Он способен работать в диапазонах 3,5 ГГц и миллиметровом диапазоне, поддерживает все высококачественные видео, музыку и другие развлекательные ресурсы. К слову, такое покрытие даст большую скорость передачи данных в транспорте и различных общественных учреждениях.

Новая лаборатория станет одной из ключевых в тестировании покрытия 5G на современной мобильной связи. С помощью этой лаборатории будет проходить внедрение нового покрытия. Так же на территории лаборатории будут проходить сертификационные работы по 5G.

Напомним, первые тестирования 5G в Китае показали, что с новым покрытием абоненты смогут пользоватьcя интернетом со скоростью 13 Гб в секунду.