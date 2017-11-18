Первый полет российско-китайского самолета CR929 состоится в конце 2024 года

Стало известно, когда состоится первый полет разрабатываемого Россией и Китаем широкофюзеляжного самолета CR929. Как рассказал журналистам инженер авиакорпорации СОМАС Ян Чжиган, первый полет произойдет не ранее окончания 2024 года.

Как известно, Россия и Китай вместе взялись за разработку абсолютно нового широкофюзеляжного самолета CR929, который сейчас находится на начальной стадии проектирования. Чжиган уверяет, что разработка первого российско-китайского самолета идет в соответствии с запланированными графиками, потому его полет впервые может состояться в конце 2024 года.

Как рассказал китайский инженер, в текущем году разработчики будут заниматься эскизами проекта. Кроме того, сейчас идет поиск поставщиков всего необходимого оборудования для того, чтобы оснастить CR929 самыми современными системами авиации.