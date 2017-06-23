"46 тысяч жалоб": Роскомнадзор не прекращает попытки заблокировать Telegram

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщил о том, что В Роскомнадзор начали поступать жалобы на неправомерные блокировки при попытках ведомства заблокировать работу популярного мессенджера Telegram. Тем самым он опроверг сообщения, что Роскомнадзор больше не будет совершать попытки выполнить судебное решение по Telegram.

Никифоров рассказал, что всего в ведомство постуило более 46 тысяч жалоб и каждую из них стоит рассматривать индивидуально. Обратившиеся пишут, что действия Роскомнадзора являются неправомерными, так как они не имеют никакого отношения к Telegram и принадлежат вовсе другим ресурсам.

По словам Никифорова, если обратившимся с жалобами удастся доказать, что действия Роскомнадзора не подлежат закону и носят системный характер, они смогут оспорить их во время судебного разбирательства.