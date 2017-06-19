Военные показали на видео испытания уникального боевого комплекса "Уран-9"

Военнослужащие российской армии испытывают уникальные боевые многозадачные комплексы "Уран-9". Новые машины в действии продемонстрированы на YouTube.

"Уран-9" является новым беспилотным аппаратом РФ. Он предназначен для проведения разведки и поддержания солдат огнем во время боевых действий. Машина весит 12 тонн и управляет дистанционно обученным оператором. Её вооружение представлено пушкой 2A72 калибром 30 миллиметров с автоматическим режимом огня, пулеметом ПКТМ и огнеметами "Шмель-М".

На видеозаписи беспилотники выполняют различные задания: стреляют, преодолевают препятствия, удерживают позиции. Испытания проходили в разных географических зонах и погодных условиях.

На этой же платформе конструкторы собрали пожарного робота "Уран-14" и сапера "Уран-6". Стоит отметить, что беспилотники хорошо показали себя во время боевых действий в Сирии. Среди прочего, "Уран-6" помогал саперам разминировать Пальмиру.