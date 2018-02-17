Из морской - в пресную: китайские инженеры создали новый мембранный материал для фильтрации воды

В Китае ученые разработали инновационный мембранный материал, который позволяет эффективно фильтровать воду. Об их достижении 6 мая написало агентство "Синьхуа".

Группе инженеров во главе с профессором Чжан Линем из Чжэцзянского университета изготовили особую очистную мембрану из нанотрубок и столь же малых пузырьков. По словам изобретателей, такую структуру вода преодолевает быстрее практически в четыре раза существующих систем. Чжан Линь пишет, что новый материал совсем скоро начнут выводить на коммерческий рынок.

Его можно использовать для фильтрации солей и прочих вредных элементов. Нанофильтры подойдут для очистки воды в домашнем быту и на промышленных предприятиях. Более того, продукт китайских техников способен хорошо очищать морскую воду и делать её пресной.