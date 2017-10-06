Google заставит искать Emoji в новой игре на нейросетях

Корпорация Google выпустила новую игру на нейросетях, в которой пользователям необходимо искать Emoji в реальной окружающей обстановке. Разработка получила название Emoji Scavenger Hunt и собственный сайт.

Проект является совместным экспериментом Google, инженеров PAIR и разработчиков из Brand Studio. Emoji Scavenger Hunt использует машинные алгоритмы и скрипты Java - TensorFlow.jr. Чтобы запустить игру, достаточно войти на сайт с браузера и позволить ему использовать камеру устройства. Уведомление на веб-странице гласит, что система не будет собирать и использовать сделанные ранее снимки.

Правила игры забавные и не сложные, однако же формат заставит участников немного побегать. Суть в следующем - программа выбирает некое Emoji, а пользователю необходимо отыскать его прообраз в окружающем мире и поймать его в объектив камеры. Время на поиски ограничено, поэтому иногда приходится торопиться и быстро вспоминать, где лежит, например, банан.