Компания Ticketmaster намерена заменить билеты на концерты распознаванием лиц

Американская компания по организации концертов Ticketmaster намерена полностью заменить билеты новейшей системой распознавания лиц. О планах предприятия пишет издание Gizmodo.

Ticketmaster создаёт собственную систему при поддержке учреждения Blink Identity. По данным журналистов, последняя разрабатывала аналогичную технологию для Пентагона. Алгоритмы Ticketmaster должны всего за половину секунды находить лицо человека среди 50 тысяч других людей и сравнивать картинку с базой данных.

Согласно планам, такая система поможет посетителям проходит на выступления, минуя неудобную процедуру проверки билетов. Чтобы зарегистрироваться, оплатившему фход необходимо шагнуть мимо специального датчика. Камера сделает его фотографию и разместит в базе. По словам представителей Ticketmaster, распознавание лиц позволит повысить уровень безопасности на концертах по всему миру.