"Серьёзный" Илон Маск намерен запустить собственную кондитерскую фабрику

Илон Маск, основатель таких известных компаний, как Tesla и SpaceX, намерен пополнить список своих проектов кондитерской фабрикой. Такое объявление появилось на его странице в Twitter.

Илон Маск написал, что планирует организовать предприятие, производящее конфеты. Он заверил общественность, что эти изделия будут потрясающими. Бизнесмен пока не обнародовал сроки появления своей сладкой продукции на рынке. Однако после ироничных комментариев под фотографией он добавил, что его заявление "супер-супер серьёзное".

Стоит отметить, что Илон Маск запустил серию юмористических публикаций по поводу своего проекта. Он упомянул "испорченный" сюжет известного фильма о Вилли Вонке. Затем разместил идею о "криптоконфете". Напоследок он написал, что хочет вырыть ров и заполнить его конфетами. Илон Маск сослался на известного инвестора Уорена Баффета и предположил, что тот не сможет отказаться вложить средства в подобную затею.