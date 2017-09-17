Google представит новую адресную строку, изменив существенно её роль в браузере

Специалисты компании Google начали работать над тем, чтобы увеличить мобильность адресной строки Chrome. Новая функция браузера omnibox на данный момент проходит тестирование у разработчиков.

В 2018 году представители компании Google представили пользователям достаточно много регулярных обновлений для всех гаджетов. Учитывая новую политику компании, все новшества удивляют своей смелостью и являются причиной для редизайна программ компании.

Теперь разработчики работают над адресной строкой браузера Chrome. Изначальная её функция обеспечения быстрого доступа к страницам в Интернете была изменена самими пользователями, которые часто используют её на ПК для начала поиска информации. Поэтому в новом обновлении будет увеличена мобильность адресной строки Chrome.

Компания Google представит новые возможности адресной строки, которая станет официально поисковой и будет отображать детальную информацию, которую запрашивает пользователь. Представители Google продемонстрировали тестовую версию, которая отображает работу обновлённой адресной строки. Когда тестировщики ввели запрос «Blink-182», браузер предложил им изображение членов группы, а также из песни. Напомним, что подобная функция есть в Google Play. Воспользоваться новой адресной строкой можно в версии Chrome Canary.