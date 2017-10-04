Специалисты сообщили 7 преимуществ Android, которые необходимо добавить в iOS

Этим летом будут представлены новые версии операционной системы от компании Apple, включая iOS 12. Подробностей о том, что именно будет добавлено разработчиками, ещё не известно. Тем временем специалисты сообщили несколько преимуществ Android, которые необходимо добавить в iOS.

Одним из важных достоинств в ОС Android эксперты назвали приложение «Телефон», которое превосходит такую же функцию в ОС от Apple тем, что представляет входящий вызов в виде баннера и позволяет принимать вызов с помощью настроенной физической кнопки. Ещё одним недостатком у iOS в данной функции специалисты считают отсутствием вибрации, которая информирует пользователя о том, что человек взял трубку и готов с ним общаться.

Также Android превосходит своими индикаторами громкости. У iOS интерфейс данной функции недостаточно информативен и удобен в использовании. Более того, специалисты отметили, что у ОС Android намного лучше панель управления, так как в ОС от Apple нельзя ничего поменять или скрыть, как сообщает VistaNews.

Следующее, в чём Android превосходит своего конкурента, является алгоритм открытия приложения «Камера»: у Android это занимает долю секунды, нажав на иконку, а у iOS данная процедура занимает несколько секунд и большое количество действий. Кроме этого, специалисты советуют разработчикам Apple улучшить тёмную тему оформления, а также способ блокировки системы.