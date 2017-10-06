Инженеры разработали программу, в которой создать эмодзи сможет даже ребёнок

Создатели проекта Lobe отмечают, что их программа не ограничивается только эмодзи. Главной целью остается компьютерное программирование, доступное даже ребёнку.





Разработчики Lobe - Майк Матас, Маркус Биссингерг и Адам Менгес – никогда не обладали обширными специальными знаниями для создания компьютерных программ. Но у каждого из них была идея, которую они не могли воплотить из-за недостатка знаний в программировании. Молодые люди знали, что похожих на них пользователей много, потому сами изучили специфику отрасли. Они создали приложение, дающее людям почувствовать себя компьютерными гениями, даже если они не обладают необходимыми знаниями.



Интерфейс и суть Lobe просты до невозможного. Пользователю предлагается два режима – создание «с нуля» и «примеры», с которыми он может воплотить свою идею. Lobe – система на машинном обучении, умеющая считывать мимику, жесты, эмоции и многое другое. Эти особенности пригодятся даже для создания эмодзи: человеку нужно посмотреть в камеру, принять позу и программа выдаст нужный эмодзи. Сейчас узкому кругу доступна бета-версия, но, опираясь на огромный спрос, разработчики готовятся к полномасштабному релизу.