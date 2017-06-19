Стали известны видеоигры, которые вошли в Мировой зал славы видеоигр в 2018 году

В 2018 году в Мировой зал славы видеоигр смогли попасть сразу 4 игры. Геймеры со всего мира отдали больше всего голосов за такие видеоигры как Final Fantasy VII, Tomb Raider, John Madden Football и Spacewar.

Независимые эксперты из Национального музея Стронга, который находится в известном городе США Нью-Йорке, провели голосование среди игроков в видеоигры по всему миру. В финал вошло 12 игр, после чего в Зал славы отобрали 4 игры, которые набрали больше всего голосов. Игроки со всего мира оставляли названия видеоигр, которые, по их мнению, были достойны называться популярными и культовыми. Голосование проходило на официальной странице музея.

Среди лидировавших игр также были такие популярные игры как Minecraft, Ms. Pac-Man и Half-Life. Однако эти игры не набрали достаточно голосов, чтобы пополнить список Мирового зала славы видеоигр.

Очень много игроков были согласны с мнением о том, что игра Tomb Raider, которая совмещает в себе такие популярные жанры как квест и экшн, стала прорывом в индустрии видеоигр.