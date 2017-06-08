Ученые утверждают, что искусственный интеллект обязан дополнять человека без конкуренции

Каждое десятилетие человечество делает какой-либо прорыв в области создания искусственного разума. И каждое такое достижение вызывает волну опасений: о восстании роботов, о войне между странами и компаниями за право обладать ИИ. Но специалисты боятся другой конкуренции – между роботом и человеком.

В настоящее время человечество находится в эпицентре такого цикла инноваций, ведь люди научили машин учиться. То, что теперь они способны самостоятельно анализировать новую информацию для ее последующего использования сильно заинтересовало богатейшие компании. Как пример можно привести проект OpenAI по созданию умных машин. В 2015 году в него вложили более одного миллиарда долларов представители разных корпораций – Илон Маск и Сэм Альтман.

Но в то время, как между сильными компаниями ведётся такая война, повышаются, за счет обилия ресурсов, шансы на создания ИИ. И тут уже возникает другой спор – между роботом и человеком. Например, известны противостояния шахматных гроссмейстеров и компьютерных программ.

Но специалисты утверждают, что война вежду роботом и человеком должна быть прекращена. Ведь сразу понятно, выучить больше, чем знает компьютер, человек не сможет. А компьютер не сможет также эффективно обучаться и генерировать что-то новое. В случае, если и те и другие объединятся, то можно будет помочь врачам избегать ошибок при диагностике, студентам станет легче учиться, а сотрудникам различных отраслей – выполнять пожелания клиентов.