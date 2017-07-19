Учёные хотят научить автомобили самостоятельно парковаться

В новом проекте компании Volkswagen хочет научить автомобиль самостоятельно находить место парковки без участия водителя. Эксперимент проводится группой исследователей на оживлённой парковке гамбургского аэропорта Германии.

В скором десятилетии парковка автомобиля не будет отнимать у водителей лишних минут. Эксперты хотят представить новые «умные» машины, которые смогут самостоятельно парковаться.

Уже сегодня проводится тестирование компанией Volkswagen на парковке оживленного гамбургского аэропорта Германии. Первыми «умными» автомобилями стали Volkswagen, Audi и Porsche.

Авторы исследования утверждают, что водители в городах тратят около 44 часов в год для поиска места для парковки, а в таком огромном мегаполисе как Нью-Йорк все 100 часов.

Новая технология поможет сэкономить современному человеку много времени благодаря тому, что владелец сможет оставить машину где-угодно, а она сама найдёт забронированное ранее бесплатное парковочное место. Технология поиска автомобилем нужного места проста: благодаря графическим маркерам на автостоянке датчики транспортного средства ориентируются в пространстве и находят нужное место. Весь процесс парковки владелец может наблюдать с помощью своего смартфона. Уже сегодня в тестовой версии владельцы таких автомобилей могут забронировать место на парковке гамбургского аэропорта с помощью приложения.