Специалисты прогнозируют влияние ИИ и робототехники на бизнес

Общеизвестно, что большие объёмы информации, развитие робототехники и искусственного интеллекта приводят к огромным изменениям в жизни человека. Однако до сих пор не до конца изучено влияние технологий на бизнес. Доктор Даниэль Гиллблад делится информаций по этому вопросу.

Репортер Пол Хаккет и доктор Даниэль Гиллблад выяснили потенциал развития технологий в секторе бизнеса. Как утверждает доктор, искусственный интеллект продолжит оказывать огромное влияние на сферу автоматизации бизнес-процессов, производства и создания баз данных. В конечном итоге ИИ полностью преобразит механизм ведения бизнеса.

Первые шаги в этом направлении уже сделала стокгольмская компания Furhat Robotics. Она недавно представила инновацию – компьютерный интерфейс, который будет размещен в аэропортах для того, чтобы консультировать пассажиров. Гиллблад говорит, что такой помощник может стать незаменим в ведении бизнеса.

Напомним, что это только первый шаг в плане компании Furhat Robotics по поводу полной компьютеризации всех сфер жизни человека. Представители компании заявляют, что видят роботов в каждом доме и в каждой семье.