Создатель Vine рассказал, как он планирует вернуть популярное приложение

Дон Хоффман является одним из создателей некогда популярного приложения Vine. Он рассказал, о том, как можно вернуть платформу к жизни.

В начале 2014 года «Вайны» были широко распространены в сети. Короткие и смешные видео привлекли к себе внимание многих пользователей, которые на время забыли даже о таких крупных видеохостингах как YouTube. Однако при наличии базы в несколько сотен миллионов пользователей, платформа не смогла продержаться долго, и уже в 2016 году создатели заявили об её закрытии.

Не так давно Джон Хоффман, создатель Vine, рассказал о возвращении на просторы интернета, но уже с приложением V2. Он планирует его запуск уже в ближайшее время. Популярность «вайнов» оказалась для разработчика сюрпризом, ему не хватило денег, чтобы оплатить месяцы работы платформы для большого числа поклонников. Сейчас Джон надеется на помощь со стороны фанатов и инвесторов. Хоффман уверен, что при удачном стечении обстоятельств, поклонники вновь смогут радоваться коротким и смешным видео.