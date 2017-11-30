Ученые нашли способ еще больше обезопасить процедуру МРТ

Аппарату МРТ иногда бывает сложно определить опухолевые клетки. Особенно, если они маленького размера. Для того, чтобы они были видны на аппарате немного четче, обычно используют специальный препарат, который вводят пациенту внутривенно. Однако иногда это вызывает осложнения из-за аллергии на химические элементы. Ученые из РНИМУ имени Пирогова придумали способ исправить это.

Обычно для того, чтобы обнаружить опухоль, перед тем как пациент пройдет процедуру МРТ, ему вкалывают контрастный агент на основе гадолиния. Это вещество имеет магнитные свойства и накапливаются в том месте, где находится опухоль. Именно это и помогает определить раковое заболевание. Однако гадолиний является чужеродным веществом для нашего организма и у многих может вызвать аллергию.

Ученые из РНИМУ предложили использовать в качестве контрастного агента другое вещество – оксид железа. По своей структуре он напоминает ржавчину и его сложно вывести из организма, однако и тут ученые предложили свой вариант. Исследователи использовали оболочку альбумина. Этого белка в человеческом организме очень много, поэтому никаких осложнений после процедуры он не вызывает и является совершенно безопасным и не токсичным.

Исследования уже были проведены на животных. Сейчас ученые хотят получить разрешение на клинические испытания препарата.