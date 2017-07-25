В Москве к концу года внедрят систему “Умный домофон” в многоэтажных домах

Российская государственная компания "Ростех" анонсировала широкомасштабное применение их новой разработки под названием “Умный домофон”. С мэрией Москвы уже согласовано тестовое применение смарт-домофонов на ряде федеральных служб в столичном регионе. А именно - домофоны на данный момент тестируются на московских отделениях “Почты России”, службах экстренного реагирования и государственной охранной системе города.

Рабочее название у проекта “Умный домофон” числится как “Город 77”. По крайней мере именно под такой кодировкой он был интегрирован в вышеперечисленные службы. Ранее уже было известно о планах “Ростеха” на распространение подобной технологии. Однако долгое время уровень ее реализации не соответствовал заявленным властям Москвы функциональным особенностям.

В частности - от разработчиков умных домофонов требовали вариативности управления системами и простоты в использовании. Теперь же, благодаря технологии технологии G-Open, новый домофон позволяет открывать дверь, используя мобильный телефон. В качестве функции дополнительной идентификации возможно использование технологии распознавания отпечатков пальцев.

Благодаря заявленным показателям после тестирования системы, “Ростех” наконец смог анонсировать дату использования технологии на жилых домах. Предварительно данное нововведение ожидается к концу 2018 года. О стоимости установки системы “Умный домофон” уже в жилых домах “Ростех” не сообщил.