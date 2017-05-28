Lenovo завершает покупку ПК-бизнеса Fujitsu

В 2017 году компания Lenovo сделала объявление, что приобретёт ПК-бизнес Fujitsu. Теперь слияние предприятий находится на завершающей стадии.

В результате этого у Lenovo оказался контрольный пакет (51%) акций ПК-бизнеса Fujitsu. У Банка развития Японии, в свою очередь, 5%, а у Fujitsu 44%. Это значит, что все главные решения теперь будут утверждаться именно руководством Lenovo, как сообщает «Версия.Инфо».

Слияние также включает в себя ряд соглашений между Lenovo и Fujitsu в плане производство, распространения и лицензирования бренда, а также исследований и разработок. Будущие компьютеры Fujitsu по-прежнему будут иметь фирменный знак этой компании, однако эксперты не исключают добавление на отдельных вариантах и знака Lenovo Company.