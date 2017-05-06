Сервис Google Maps стал платным

Компания Google сделала ресурс Google Maps платным для коммерческого использования. Для бизнес-компаний выпустили отдельный платный сервис Google Maps Platform, за который придется платить 200 долларов в месяц.

Отмечается, что платформа рассчитана для разработчиков и для компаний, которым необходимо часто запрашивать картографические данные. Данные пользователи смогут продолжить использование сервиса API за 200 долларов в месяц. Если же клиент откажется платить за услуги сервиса, то количество бесплатных запросов на Google Maps будет ограничено до 20 000 в месяц.

Когда лимит будет исчерпан, пользователь не сможет пользоваться услугами сервиса до момента оплаты за подписку или же до следующего месяца. По сути, подписка рассчитана на крупные компании, которые часто используют картографические данные от Google. Небольшие предприятия могут не оформлять подписку, так как количество запросов, предоставленных бесплатно, вполне удовлетворяет потребности новой фирмы.