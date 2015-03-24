Создан робот, который будет развлекать домашных животных

Канадские специалисты из компании Kolony Robotic разработали нового робота для игр с домашними питомцами. Он может работать 3 раза в день по 15 минут, а когда ездит, выдает специальные лакомства для животного.

Управление роботом Mia возможно через специальное приложение на мобильном устройстве. Робот может ездить только по ровному полу, избегая лестницы и прочие препятствия, которые не дадут ему передвигаться. Привлечение животных выполняется с помощью лакомств. Они выдаются в течении всех 15 минут, что робот ездит и играет с животным. Таким образом, домашнее животное просто не может не отреагировать.

Робота создали из довольно-таки прочного материала, поэтому питомец не сможет его повредить, если вдруг нападет на него. А если робота Mia перевернуть, он автоматически выключается.

К роботу так же подключен Wi-Fi, специальная видеокамера, а также микрофон, чтобы владелец животного всегда был в курсе, что происходит с роботом и с его питомцем, пока его нет рядом.