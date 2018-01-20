Facebook «провалила» программу по удалению опасных аккаунтов-двойников

Социальная сеть Facebook не смогла справиться с обещанием защитить пользователей от кражи их персональных данных другими людьми. Цукерберг говорит, что ему нужны деньги и технологии.

Марк Цукерберг и команда Facebook в декабре прошлого года заявила пользователям о запуске уникальной технологии, которая сможет вычислить, является ли тот или иной аккаунт двойником или он настоящий. Зарегистрированным пользователям нужно было только согласиться на сканирование своих фотографий и как можно чаще публиковать новые снимки, чтобы программа могла идентифицировать их.

Однако только в первые месяцы 2018 года в социальной сети появилось несколько десятков миллионов новых аккаунтов-двойников. И скандал вокруг Cambridge Analytica лишь усугубил эту статистику. Аккаунты копируются в хаотичном порядке и полностью, а главной их целью является восхваление Дональда Трампа и дискредитация других политиков. На вопрос сенаторов, почему Facebook не может справиться с проблемой, Марк Цукерберг отговаривается недостатком денег и плохими технологиями. Сенаторы нескольких штатов намерены взять этот вопрос под личный контроль и заставить Facebook лично удалять поддельные учётные записи.